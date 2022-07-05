В контракте Холанна с «Манчестер Сити» прописаны две суммы отступных
В контракте нападающего Эрлина Холанна с «Манчестер Сити» прописаны две суммы отступных, сообщает Marca.
По информации источника, отступные в размере 200 миллионов евро активируется в июле 2024 года, а в размере в 175 миллионов — в июле 2025-го.
Отмечается, что активация этих сумм привязана к достижению 21-летнего норвежца определенных спортивных целей в английском клубе, так как в Англии запрещено прописывать отступные в соглашения с игроками.
При этом в руководстве «Реала» знают о таких деталях контракта нападающего с «горожанами». Из-за того, что представители Холанна требовали прописать такие отступные, мадридский клуб ограничился лишь предварительным общением с ними.
«Сливочные» знают, что норвежец хочет однажды оказаться в клубе, но их приоритет — подписание нового контракта с нападающим Каримом Бензема, а также развитие форвардов Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. Уже после этого руководство клуба начнет готовить почву для трансфера нового нападающего, которым может стать Холанн.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -