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Сегодня, 17:38

В контракте Холанна с «Манчестер Сити» прописаны две суммы отступных

Карен Саркисян
Корреспондент
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В контракте нападающего Эрлина Холанна с «Манчестер Сити» прописаны две суммы отступных, сообщает Marca.

По информации источника, отступные в размере 200 миллионов евро активируется в июле 2024 года, а в размере в 175 миллионов — в июле 2025-го.

Отмечается, что активация этих сумм привязана к достижению 21-летнего норвежца определенных спортивных целей в английском клубе, так как в Англии запрещено прописывать отступные в соглашения с игроками.

При этом в руководстве «Реала» знают о таких деталях контракта нападающего с «горожанами». Из-за того, что представители Холанна требовали прописать такие отступные, мадридский клуб ограничился лишь предварительным общением с ними.

«Сливочные» знают, что норвежец хочет однажды оказаться в клубе, но их приоритет — подписание нового контракта с нападающим Каримом Бензема, а также развитие форвардов Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. Уже после этого руководство клуба начнет готовить почву для трансфера нового нападающего, которым может стать Холанн.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/07/05/62c2f814e2704ecd6d8b457b.html
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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