«Челси» претендует на защитника «Баварии» Павара

«Бавария» этим летом готова продать защитника Бенжамена Павара. Основным претендентом на игрока является «Челси», сообщает Sky Deutschland.

Также на чемпиона мира в составе сборной Франции претендуют «Атлетико» и «Ювентус».

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

26-летний Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года из «Штуттгарта». Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.