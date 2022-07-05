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Сегодня, 18:05

«Челси» претендует на защитника «Баварии» Павара

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» этим летом готова продать защитника Бенжамена Павара. Основным претендентом на игрока является «Челси», сообщает Sky Deutschland.

Также на чемпиона мира в составе сборной Франции претендуют «Атлетико» и «Ювентус».

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

26-летний Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года из «Штуттгарта». Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Челси
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