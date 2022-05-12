В контракте Холанна с «Манчестер Сити» будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро

В контракте нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна с английским клубом будут прописаны отступные, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, опцию о выкупе 21-летнего норвежца за 150 миллионов евро можно будет активировать по истечении двух лет его соглашения с «Манчестер Сити».

10 мая «Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего из дортмундской «Боруссии».

Контракт Холанна с английским клубом будет рассчитан на пять лет, а еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов.