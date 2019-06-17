В "Дерби" рассчитывают сохранить Лэмпарда на долгий срок

Президент "Дерби" Мел Моррис дал понять, что планирует сохранить в клубе главного тренера Фрэнка Лэмпарда. По данным СМИ, его хочет пригласить "Челси", который этим летом расстался с Маурицио Сарри.

- Мы дали понять всем, а особенно Фрэнку, что мы хотим сохранить его в клубе на долгий срок, - цитирует Sky Sports Морриса. - Если "Челси" хочет нанять Фрэнка, то они должны сделать достойное предложение. Мы продолжим готовиться к новому сезону. Фрэнк знает, что все в клубе хотят его сохранить.