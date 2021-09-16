Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

В Англии сообщили, что Роналду сменил место жительства из-за овец

14:26
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил место проживания спустя несколько недель после переезда в Англию, информирует The Sun.

После перехода в «МЮ» из «Ювентуса» и переезда в Англию в начале сентября 36-летний португалец вместе со своей семьей поселился в доме в Манчестере за 6 миллионов фунтов.

Однако, как пишет британский таблоид, уже через неделю пришлось переехать. Роналду и его семье мешал шум от овец по утрам, а также беспокоили проблем с безопасностью. Как отмечается, через территорию его уже бывшего дома проходит общественная пешеходная дорожка, с которой можно было заглянуть за ворота особняка.

Поэтому было принято решение о переезде. Новый особняк Роналду стоит 3 миллиона фунтов и расположен недалеко от дома, где он жил раньше, когда впервые выступал за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал». В августе этого года он венрнулся в английский клуб, подписав двухлетний контракт. В первых же двух матчах португалец забил три гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Госдуме прокомментировали продажу подаренных автомобилей для олимпийских призеров
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Глава Федерации легкой атлетики Украины высказался о совместных фото Магучих с Ласицкене
Почеттино рассказал, чего не хватает тройке нападения «ПСЖ» Месси, Неймар, Мбаппе
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
1
Офсайд