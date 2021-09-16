В Англии сообщили, что Роналду сменил место жительства из-за овец

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил место проживания спустя несколько недель после переезда в Англию, информирует The Sun.

После перехода в «МЮ» из «Ювентуса» и переезда в Англию в начале сентября 36-летний португалец вместе со своей семьей поселился в доме в Манчестере за 6 миллионов фунтов.

Однако, как пишет британский таблоид, уже через неделю пришлось переехать. Роналду и его семье мешал шум от овец по утрам, а также беспокоили проблем с безопасностью. Как отмечается, через территорию его уже бывшего дома проходит общественная пешеходная дорожка, с которой можно было заглянуть за ворота особняка.

Поэтому было принято решение о переезде. Новый особняк Роналду стоит 3 миллиона фунтов и расположен недалеко от дома, где он жил раньше, когда впервые выступал за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал». В августе этого года он венрнулся в английский клуб, подписав двухлетний контракт. В первых же двух матчах португалец забил три гола.