Усманов может стать спонсором «Эвертона» и получить права на название стадиона

Российский бизнесмен Алишер Усманов допустил, что станет одним из спонсоров «Эвертона», поддержав своего давнего бизнес-партнера Фархада Мошири. Ранее Усманов владел акциями лондонского «Арсенала», но в 2018 году отказался от них. Также с 2008 года он занимает пост президента Международной федерации фехтования.

— Я думаю об инвестировании в этот клуб, — цитирует Financial Times Усманова. — Я не могу отказаться от «Арсенала», я останусь его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал.

Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его «УСМ Арена»? Мне необязательно становиться владельцем, я могу просто спонсировать их.