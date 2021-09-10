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Влашич провел первую тренировку в «Вест Хэме»

03:24
Никола Влашич. Фото Instagram
Никола Влашич. Фото Instagram
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В четверг, 9 сентября, новички «Вест Хэма» Курт Зума и Никола Влашич провели первую тренировку. Лондонский клуб опубликовал в Twitter видео с занятия.

Игроки перешли в «Вест Хэм» в конце летнего трансферного окна и отправились в расположение сборных.

Влашич перебрался в Англию из ЦСКА. 23-летний хорват подписал контракт, который рассчитан на пять лет.

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Евгений Козинов все материалы автора

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