Влашич провел первую тренировку в «Вест Хэме»

В четверг, 9 сентября, новички «Вест Хэма» Курт Зума и Никола Влашич провели первую тренировку. Лондонский клуб опубликовал в Twitter видео с занятия.

Игроки перешли в «Вест Хэм» в конце летнего трансферного окна и отправились в расположение сборных.

Влашич перебрался в Англию из ЦСКА. 23-летний хорват подписал контракт, который рассчитан на пять лет.