Влашич провел первую тренировку в «Вест Хэме»
03:24
В четверг, 9 сентября, новички «Вест Хэма» Курт Зума и Никола Влашич провели первую тренировку. Лондонский клуб опубликовал в Twitter видео с занятия.
Игроки перешли в «Вест Хэм» в конце летнего трансферного окна и отправились в расположение сборных.
Влашич перебрался в Англию из ЦСКА. 23-летний хорват подписал контракт, который рассчитан на пять лет.
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