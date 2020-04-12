Умер чемпион мира-1966 Бонетти

Бывший вратарь «Челси» Питер Бонетти после долгой и продолжительной болезни скончался в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Бонетти провел в составе лондонцев лондонцев почти всю карьеру — 19 сезонов в период с 1960 по 1979 год (с перерывом). Также на его счету 7 матчей и 4 пропущенных мяча за сборную Англии.

Бонетти был в составе сборной Англии на победном чемпионате мира-1966, однако не получил медаль по тогдашним правилам ФИФА (медали получали только 11 игроков, выходивших в финале). В 2009 году он получил награду вместе с остальными запасными той сборной на торжественной церемонии.