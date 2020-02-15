Умер бывший игрок «Ман Сити» и сборной Ирландии Джимми Конуэй

Бывший полузащитник сборной Ирландии Джимми Конуэй умер в возрасте 73 лет, сообщает AP. Большую часть карьеры футболиста он провел в «Фулхэме», два сезона отыграл в «Манчестер Сити», а завершил выступления в 1980 году в США. В составе «дачников» Конуэй доходил до финала Кубка Англии в 1975 году.

После завершения выступлений ирландец начал тренерскую карьеру. С 1980 по 2009 год он работал в ряде американских клубов разных лиг на различных должностях. Последние годы жизни Конуэй страдал от деменции.