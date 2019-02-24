Уле Гуннар Сульшер: "У "МЮ" было четыре травмы в первом тайме, пришлось оставить Рэшфорда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после ничьей с "Ливерпулем" в матче чемпионата Англии (0:0) посетовал на обилие травм. "МЮ" из-за травм вынужден был заменить троих футболистов, включая Джесси Лингарда, который сам вышел на замену вместо травмированного Хуана Маты.

- Все, что могло пойти не так в первом тайме, пошло не так, - цитирует BBC Сульшера. - У нас было четыре травмированных, пришлось оставить Маркуса Рэшфорда на поле. Стало понятно, что вечер обещает быть непростым.

Не могу вспомнить, чтобы у "Ливерпуля" были какие-то шансы. Хоть они и владели мячом, я не могу вспомнить сейвов де Хеа. Скотт Мактоминэй был великолепен. Им нужно было забивать, и они снимают Мохамеда Салаха, так что можно сказать, что Люк Шоу провел хороший матч.