Уле Гуннар Сульшер: «Погба принадлежит «Манчестер Юнайтед», а не лично Мино Райоле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба в «Ювентус». Ранее агент 26-летнего француза, Мино Райола, заявил, что игрок «не против возвращения в «Юве», что вызвало появление ряда слухов в СМИ.

— Я не разговаривал с Мино, и не говорил Полю, что он должен сказать своему агенту, — цитирует Goal.com Сульшера. — Погба принадлежит «Манчестер Юнайтед», а не лично Мино Райоле. Я бы очень хотел видеть Поля в команде, жду, когда он наберет форму и сможет выходить на поле. Уверен, что и Погба отчаянно желает играть за «МЮ». Будучи игроком, последнее, чего вы хотите — быть травмированным и не иметь возможности помогать своей команде. Поль — футболист, ему хочется играть. Он прекрасно знает, что ему нужно потрудиться, чтобы вернуться к идеальным кондициям. Сейчас Поль уже начал заниматься на беговой дорожке, он все ближе к игровому состоянию. Надеюсь, вскоре мы увидим его в составе.

В сезоне-2019/20 26-летний Погба принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз провел в лазарете, пытаясь устранить проблемы с голеностопом.