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Уилшир решил отказаться от варианта с «Рейнджерс»

16:07
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«Рейнджерс» предлагали контракт полузащитнику Джеку Уилширу. Однако 28-летний англичанин решил отказаться от этого варианта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Он ждет предложения от клуба из топового европейского чемпионата.

Ранее Уилшир расторг контракт с «Вест Хэмом» из-за постоянных травм. В прошлом сезоне хавбек провел лишь 19 матчей во всех турнирах.

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