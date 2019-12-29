Угадай, сколько мячей забьют «Арсенал» и «Челси»

В воскресенье, 29 декабря, в 20-м туре АПЛ в лондонском дерби встретятся «Арсенал» и «Челси». Матч на «Эмирейтс» начнется в 17.00 по московскому времени.

«Арсенал» пытается спасти кошмарно складывающийся для себя сезон. В качестве рождественского подарка клуб преподнес себе и болельщикам нового тренера — Микеля Артету, которому удалось хотя бы не проиграть в двух последних матчах. У «Челси» дела идут с переменным успехом — то 2:0 в игре с «Тоттенхэмом», то 0:2 — с «Саутгемптоном». Таким образом явного фаворита во встрече нет — коэффициент на победу хозяев в БК «Лига Ставок» — 2,85, на успех гостей — 2,35. Ничья оценивается в 3,70.

Зато можно с большой долей уверенности рассчитывать на «верховой» матч. Артета пообещал болельщикам, что игру будет строить креативно, от атаки, а «Челси» и сам по себе с удовольствием и забивает, и пропускает. «Тотал» больше 3 оценивается в БК «Лига Ставок» в 1,80. Неплохой вариант для «экспресса».

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