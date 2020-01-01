В первый день 2020 года, в 23.00 по московскому времени, в центральном матче 21-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» продолжает «сыпаться» — в пяти последних матчах «канониры» не смогли победить ни разу. При новом главном тренере Микеле Артете лондонцы сыграли вничью в Борнмуте (1:1) и уступили дома «Челси» (1:2). Построить игру от атаки, как обещал молодой испанский тренер, пока не получается, да и четко действовать в обороне — тоже. «МЮ» на фоне соперника выглядит позитивнее — разгром «Ньюкасла» (4:1), гостевая победа над «Бернли» (2:0). Как итог — пятое место с четырехочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов. И все бы ничего, но на выезде «МЮ» в этом сезоне может проиграть кому угодно — «Астане», «Уотфорду», «Борнмуту». А потому фаворита в этом матче нет — чистая победа что «Арсенала», что «Манчестер Юнайтед» оценивается экспертами БК «Лига Ставок» в 2,60. Привлекательным для «экспресса» выглядит и вариант с успехом любого из клубов с форой 0, его можно взять за 1,86. Учитывая все факторы, едва ли стоит ждать от команд сверхрезультативной игры, на «Тотал» меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 2,30. А как считаете вы?