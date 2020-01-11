В этот уик-энд в Англии проходит 22-й тур премьер-лиги. И центральная игра состоится сегодня, в субботу. В ней «Тоттенхэм» в Лондоне примет лидера сезона «Ливерпуль». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Неуязвимый «Ливерпуль"-2019/20 мчится к своему первому чемпионству с сезона-1989/90. Кажется, команде Юргена Клоппа могут помешать поднять трофей над головой только потусторонние силы. Вот и БК «Лига Ставок» в матче с «Тоттенхэмом» отдает явное преимущество «красным» — их победу можно взять с коэффициентом 1,70, выигрыш «шпор» оценивается коэффициентом 4,55. На ничью БК «Лига Ставок» дает 4,15. И к последнему коэффициенту стоит внимательно присмотреться, потому что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью большой прагматик: какая бы мощная команда ему не противостояла, он всегда находит противоядие — как правило, он паркует «автобус» в своей штрафной и ждет успеха в контратаках. А сейчас Особенному никак нельзя терять очки — его команду очень сильно подпирают соперники снизу, и к тому же она вне зоны еврокубков. Добавим к этому непростой календарь «Ливерпуля» в Boxing Day — и ничья уже не кажется такой фантастической. Возможно, стоит присмотреться и к двойному шансу, взяв «1Х» (выигрыш или ничью «шпор») с коэффициентом 2,20.

Учитывая возможный «автобус» в штрафной «Тоттенхэма», заманчивой выглядит и ставка на «Тотал». Так, «Тотал» «меньше 2» оценивается коэффициентом 3,59, а «больше 2» — 1,28.

А как думаете вы?

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