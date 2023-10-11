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Уэйн Руни возглавил «Бирмингем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Уэйн Руни.
Фото USA Today Sports

«Бирмингем» объявил о назначении Уэйна Руни главным тренером команды.

Соглашение с 37-летним англичанином рассчитано на 3,5 года.

Предыдущим клубом Руни был американский «Ди Си Юнайтед», специалист работал в команде с июля 2022 года и покинул пост 8 октября 2023 года.

Уэйн Руни — бывший нападающий сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Ди Си Юнайтед» и «Дерби». Он является пятикратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Суперкубка страны и трехкратным победителем Кубка английской лиги. Также он по одному разу становился победителем Кубка Англии, Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

Руни является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» (253 гола) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Англии (53 гола).

Англичанин завершил карьеру футболиста в январе 2021 года.

«Бирмингем» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Команда занимает шестое место в турнирной таблице с 18 очками в 11 матчах.

Уэйн Руни
Футбол
ФК Бирмингем Сити
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Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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Борнмут – Вулверхэмптон
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Ман. Сити – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
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