У Тухеля прервалась рекордная для «Челси» серия из 14 игр без поражений
«Челси» дома крупно проиграл «Вест Бромвичу» (2:5) в матче 39-го тура чемпионата Англии.
Это первое поражение лондонцев после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.
Немец стартовал в «Челси» с 14 матчей без поражений — 10 побед и 4 ничьих. Он установил рекорд клуба. Прежнее достижение — 12 игр без поражений на старте работы — принадлежало Луису Фелипе Сколари.
Также «синие» впервые пропустили более одного мяча в одной игре при Томасе Тухеле. Кроме того, это первый домашний матч при немецком специалисте, в котором соперник сумел забить лондонскому клубу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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