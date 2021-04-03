Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

У Тухеля прервалась рекордная для «Челси» серия из 14 игр без поражений

17:00
Теги:

«Челси» дома крупно проиграл «Вест Бромвичу» (2:5) в матче 39-го тура чемпионата Англии.

Это первое поражение лондонцев после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Немец стартовал в «Челси» с 14 матчей без поражений — 10 побед и 4 ничьих. Он установил рекорд клуба. Прежнее достижение — 12 игр без поражений на старте работы — принадлежало Луису Фелипе Сколари.

Также «синие» впервые пропустили более одного мяча в одной игре при Томасе Тухеле. Кроме того, это первый домашний матч при немецком специалисте, в котором соперник сумел забить лондонскому клубу.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...