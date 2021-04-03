Тухель объяснил поражение «Челси» в матче с «Вест Бромвичем»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после игры с «Вест Бромвичем» (2:5) в 30-м туре чемпионата Англии.
«До удаления не было ничего особенно, — цитирует специалиста ВВС 3 апреля. — После этого мы оказались неспособны справиться с ситуацией. Не знаю, почему. Мы позволили забить два очень легких гола. После удаления все, что могло пойти не так, пошло не так. Мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Для нас невозможно принять эту ситуацию.
Каждый их удар превратился в гол. Определенно сегодня был не наш день. Мы покажем правильную реакцию на этот результат. В первую очередь, нам надо переварить его. Я не ожидал такого. Теперь мы должны взять ответственность на себя. Это касается и меня. Потом нам надо будет забыть об этом».
«Челси» имеет 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Вест Брома» 21 очко и 19-я позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю