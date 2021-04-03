Тухель объяснил поражение «Челси» в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после игры с «Вест Бромвичем» (2:5) в 30-м туре чемпионата Англии.

«До удаления не было ничего особенно, — цитирует специалиста ВВС 3 апреля. — После этого мы оказались неспособны справиться с ситуацией. Не знаю, почему. Мы позволили забить два очень легких гола. После удаления все, что могло пойти не так, пошло не так. Мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Для нас невозможно принять эту ситуацию.

Каждый их удар превратился в гол. Определенно сегодня был не наш день. Мы покажем правильную реакцию на этот результат. В первую очередь, нам надо переварить его. Я не ожидал такого. Теперь мы должны взять ответственность на себя. Это касается и меня. Потом нам надо будет забыть об этом».

«Челси» имеет 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Вест Брома» 21 очко и 19-я позиция.