Бывший игрок «Арсенала» Эдуарду раскритиковал трансферную политику клуба
Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуарду да Силва поделился мнением о том, чего не хватает «канонирам», чтобы вновь бороться за чемпионство в АПЛ.
«Нельзя зависеть от одного-двух игроков. Я думаю, что у «Арсенала» тот же менталитет, что и тогда, когда я был игроком «канониров». Они покупают одну звезду, а другие приобретения — это инвестиции, которые в будущем могут принести большие деньги.
«Арсенал» купил меня у загребского «Динамо» — большого хорватского клуба, но им не пришлось платить за этот трансфер слишком много. Сегодня, если вы хотите получить мгновенный результат, это очень трудно сделать. Я думаю, что «Арсеналу» нужно инвестировать в трех, четырех или даже пятерых качественных игроков, чтобы вернуться на вершину», - цитирует Эдуарду Sky Sports.
В текущем сезоне «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. Отставание от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэма» составляет семь очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12259979/pierre-emerick-aubameyang-is-the-arsenal-striker-giving-mikel-arteta-a-selection-conundrum
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