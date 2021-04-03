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Бывший игрок «Арсенала» Эдуарду раскритиковал трансферную политику клуба

16:34
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Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуарду да Силва поделился мнением о том, чего не хватает «канонирам», чтобы вновь бороться за чемпионство в АПЛ.

«Нельзя зависеть от одного-двух игроков. Я думаю, что у «Арсенала» тот же менталитет, что и тогда, когда я был игроком «канониров». Они покупают одну звезду, а другие приобретения — это инвестиции, которые в будущем могут принести большие деньги.

«Арсенал» купил меня у загребского «Динамо» — большого хорватского клуба, но им не пришлось платить за этот трансфер слишком много. Сегодня, если вы хотите получить мгновенный результат, это очень трудно сделать. Я думаю, что «Арсеналу» нужно инвестировать в трех, четырех или даже пятерых качественных игроков, чтобы вернуться на вершину», - цитирует Эдуарду Sky Sports.

В текущем сезоне «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. Отставание от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэма» составляет семь очков.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12259979/pierre-emerick-aubameyang-is-the-arsenal-striker-giving-mikel-arteta-a-selection-conundrum

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