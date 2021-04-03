Бывший игрок «Арсенала» Эдуарду раскритиковал трансферную политику клуба

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуарду да Силва поделился мнением о том, чего не хватает «канонирам», чтобы вновь бороться за чемпионство в АПЛ.

«Нельзя зависеть от одного-двух игроков. Я думаю, что у «Арсенала» тот же менталитет, что и тогда, когда я был игроком «канониров». Они покупают одну звезду, а другие приобретения — это инвестиции, которые в будущем могут принести большие деньги.

«Арсенал» купил меня у загребского «Динамо» — большого хорватского клуба, но им не пришлось платить за этот трансфер слишком много. Сегодня, если вы хотите получить мгновенный результат, это очень трудно сделать. Я думаю, что «Арсеналу» нужно инвестировать в трех, четырех или даже пятерых качественных игроков, чтобы вернуться на вершину», - цитирует Эдуарду Sky Sports.

В текущем сезоне «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. Отставание от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэма» составляет семь очков.