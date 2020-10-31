«У нас должно быть пять замен, а не три». Клопп призвал защитить игроков от травм
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп разочарован ростом мышечных травм на 42 процента по сравнению с прошлым сезоном на той же стадии чемпионата. Также он призвал вернуть 5 замен, как в прошлом сезоне после возобновления чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.
— У нас должно быть пять замен, а не три, — цитирует The Guardian Клоппа. — Но я не думаю, что это возможно из-за системы. Это явно не помогает, когда у «Челси» травмы, и у «Манчестер Сити», и у «Ливерпуля», и у «Манчестер Юнайтед», и у «Тоттенхэма», и у «Арсенала», и «Лестера»... Ни один из семи лучших клубов не просил преимущества. Просто потому что знали наш график и знали, что это будет невероятно сложно. Пять замен в этой ситуации помогли бы. Думаю, нам следует подумать об этом еще раз.
Напомним, ранее за увеличение числа замен в АПЛ высказались Фрэнк Лэмпард («Челси») и Хосеп Гвардьола («Манчестер Сити»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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