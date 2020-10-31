«У нас должно быть пять замен, а не три». Клопп призвал защитить игроков от травм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп разочарован ростом мышечных травм на 42 процента по сравнению с прошлым сезоном на той же стадии чемпионата. Также он призвал вернуть 5 замен, как в прошлом сезоне после возобновления чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.

— У нас должно быть пять замен, а не три, — цитирует The Guardian Клоппа. — Но я не думаю, что это возможно из-за системы. Это явно не помогает, когда у «Челси» травмы, и у «Манчестер Сити», и у «Ливерпуля», и у «Манчестер Юнайтед», и у «Тоттенхэма», и у «Арсенала», и «Лестера»... Ни один из семи лучших клубов не просил преимущества. Просто потому что знали наш график и знали, что это будет невероятно сложно. Пять замен в этой ситуации помогли бы. Думаю, нам следует подумать об этом еще раз.

Напомним, ранее за увеличение числа замен в АПЛ высказались Фрэнк Лэмпард («Челси») и Хосеп Гвардьола («Манчестер Сити»).