У Кейна угнали автомобиль стоимостью 100 тысяч фунтов
У нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна угнали автомобиль. Стоимость машины оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
Кейн считает, что стал жертвой банды, которая занимается ограблениями футболистов. Игрок считает, что ограбление не является совпадением.
Ранее в этом году его партнеры по лондонскому клубу Деле Алли и Ян Фертонген подверглись нападению вооруженных грабителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.