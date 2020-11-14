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У Кейна угнали автомобиль стоимостью 100 тысяч фунтов

14 ноября 2020, 23:23
Харри Кейн лишился своего авто. Фото The Sun
Харри Кейн лишился своего авто. Фото The Sun
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У нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна угнали автомобиль. Стоимость машины оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Кейн считает, что стал жертвой банды, которая занимается ограблениями футболистов. Игрок считает, что ограбление не является совпадением.

Ранее в этом году его партнеры по лондонскому клубу Деле Алли и Ян Фертонген подверглись нападению вооруженных грабителей.

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