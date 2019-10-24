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«Ты потерял мое приглашение на вечеринку?». Эвра оригинальным образом поздравил Руни с днем рождения

13:31
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Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в своем официальном Twitter поздравил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни с 34-летием.

— С днем рождения, Уэйн! — Ты потерял мое приглашение на вечеринку? Cтолько хорошего мы пережили вместе, счастливого-счастливого дня рождения, — написал Эвра в Twitter.

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