«Ты потерял мое приглашение на вечеринку?». Эвра оригинальным образом поздравил Руни с днем рождения

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в своем официальном Twitter поздравил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни с 34-летием.

— С днем рождения, Уэйн! — Ты потерял мое приглашение на вечеринку? Cтолько хорошего мы пережили вместе, счастливого-счастливого дня рождения, — написал Эвра в Twitter.

Happy birthday Wazza ! ?? Did you lose my invitation to your party in the post? ?? So many good times together.. have a happy happy day ? #happybirthday pic.twitter.com/pmPDQLW0xq — Patrice Evra (@Evra) October 24, 2019

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