Тухель заявил, что Гвардиола является тренером лучшей команды Европы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем матче 35-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Когда играешь с командой Гвардиолы, понимаешь, что наступил самый сложный матч, потому что сейчас он является тренером лучшей команды Европы. Они – эталон. У них огромный отрыв. Однако нам, как и в полуфинале Кубка Англии, нужно сократить этот разрыв и сделать то же самое в финале.

Игра против Пепа – это высокий уровень. Важно самому быть на высоком тренерском уровне, чтобы вселить в свою команду уверенность и показать лучший футбол», - приводит слова Тухеля BBC.

Матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» с «Челси» состоится завтра, 8 мая. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Еще одна встреча английских клубов произойдет в финале Лиги чемпионов 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).