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Сульшер, Эллардайс, Брюс и Бьелса претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апреле

20:07
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Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля. За это звание поборются Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Марсело Бьелса («Лидс»), Сэм Эллардайс («Вест Бромвич») и Стив Брюс («Ньюкасл»).

В апреле «Манчестер Юнайтед» трижды победил при одной ничьей. «Лидс» два раза победил и дважды сыграл вничью. Такой же показатель у «Ньюкасла». «Вест Бром» победил дважды при одной ничьей и одном поражении.

Лучшим тренером марта ранее был признан Томас Тухель («Челси»).

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