Сульшер, Эллардайс, Брюс и Бьелса претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апреле
Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля. За это звание поборются Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Марсело Бьелса («Лидс»), Сэм Эллардайс («Вест Бромвич») и Стив Брюс («Ньюкасл»).
В апреле «Манчестер Юнайтед» трижды победил при одной ничьей. «Лидс» два раза победил и дважды сыграл вничью. Такой же показатель у «Ньюкасла». «Вест Бром» победил дважды при одной ничьей и одном поражении.
Лучшим тренером марта ранее был признан Томас Тухель («Челси»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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