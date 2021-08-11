Тухель высказался о ситуации с форвардом Абрахамом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с нападающим Тэмми Абрахамом, который может покинуть клуб.

«Сейчас Тэмми находится с командой, он хорошо провел подготовительный период. Очевидно, что Абрахам не был доволен тем, что происходило в последние полгода, на что у него были причины. Возможно, моей ошибкой было не доверять ему на том же уровне, на котором я доверял остальным футболистам. Я полностью понимаю, что он хочет больше играть. Решение будет основываться на том, какие планы есть у нас и у Тэмми, сможет ли он отвоевать место в составе или он хочет сменить клуб, чтобы получить больше игрового времени», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

В сезоне-2020/21 Абрахам провел 32 матча за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Игрок стал реже появляться на поле после прихода Томаса Тухеля в команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 38 миллионов евро.