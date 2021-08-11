«Лестер» и «Севилья» претендуют на защитника Кабака

«Лестер» и «Севилья» интересуются защитником «Шальке» Озаном Кабаком, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клубы хотят подписать 21-летнего турка в летнее трансферное окно.

Во второй половине сезона-2020/21 Кабак выступал за «Ливерпуль» на правах аренды. Футболист провел 13 матчей в составе мерсисайдцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.