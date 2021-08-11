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«Лестер» и «Севилья» претендуют на защитника Кабака

10:14
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«Лестер» и «Севилья» интересуются защитником «Шальке» Озаном Кабаком, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клубы хотят подписать 21-летнего турка в летнее трансферное окно.

Во второй половине сезона-2020/21 Кабак выступал за «Ливерпуль» на правах аренды. Футболист провел 13 матчей в составе мерсисайдцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-ricordi-kabak-e-sfida-tra-siviglia-e-leicester-per-il-turc-22500

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Иван Торопцев все материалы автора

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