«Челси» обыграл «Эвертон» и увеличил отрыв от него в таблице

«Челси» обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 2:0. Первый мяч Бен Годфри забил в свои ворота, второй гол на счету реализовавшего пенальти Жоржинью.

«Челси» оторвался от «Эвертона» в таблице на 4 очка. Лондонцы идут на четвертом месте с 50 очками, команда Карло Анчелотти — пятая с 46 очками.

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27-й тур

«Челси» — «Эвертон» — 2:0 (1:0)

Голы: Годфри, 31 — в свои ворота (1:0). Жоржинью, 65 — с пенальти (2:0).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Канте, 80), Жоржинью, Хаверц, Вернер (Пулишич, 89), Хадсон-Одои (Маунт, 66).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Кинг, 70), Аллан, Андре Гомеш (Бернард, 76), Ивоби (Дэйвис, 56), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Холгейт, 17. Динь, 50. Дэйвис, 90.

Судья: Кавана.

8 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».