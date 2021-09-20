Тухель считает, что Лукаку может стать капитаном «Челси» в будущем
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку может стать капитаном команды в будущем.
«Лукаку — спортсмен высочайшего уровня, он любит тренировки, у него всегда улыбка на лице, он хочет побеждать в каждом турнире. Это хорошо. Он подает пример другим.
Может ли он стать капитаном? Да, я думаю, что он мог бы им стать. Но сейчас не время думать об этом, у нас прекрасный капитан. Главное — то, что Ромелу ведет себя как капитан, а это важнее, чем просто иметь капитанскую повязку", — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Действующим капитаном команды является защитник Сесар Аспиликуэта.
Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера». В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 5 матчей за клуб и забил 4 гола.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/watch/video/12411576/tuchel-humble-lukaku-has-captaincy-potential
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