Тухель считает, что Лукаку может стать капитаном «Челси» в будущем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку может стать капитаном команды в будущем.

«Лукаку — спортсмен высочайшего уровня, он любит тренировки, у него всегда улыбка на лице, он хочет побеждать в каждом турнире. Это хорошо. Он подает пример другим.

Может ли он стать капитаном? Да, я думаю, что он мог бы им стать. Но сейчас не время думать об этом, у нас прекрасный капитан. Главное — то, что Ромелу ведет себя как капитан, а это важнее, чем просто иметь капитанскую повязку", — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Действующим капитаном команды является защитник Сесар Аспиликуэта.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера». В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 5 матчей за клуб и забил 4 гола.