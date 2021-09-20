Нападающий «Вест Хэма» прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче с «МЮ»
Форвард «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказался о нереализованном пенальти Марка Ноубла в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:2).
В этой встрече голкипер манкунианцев Давид Де Хеа отбил 11-метровый, назначенный на последних минутах игры.
«Если вы спросите о «Вест Хэме», любой сразу же скажет о Марке Ноубле. Он лицо клуба. Марк выступает в этом клубе очень много лет. Этот эпизод ничего не значит. Он вышел на поле, попал в створ, голкипер сделал отличный сейв», — цитирует Боуэна официальный сайт «Вест Хэма».
После пяти туров «Вест Хэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 8 очками.
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