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Тухель считает, что «Челси» пока не достиг цели на сезон

02:39

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лестером» в 37-м туре чемпионата Англии (2:1) предостерег от преждевременнх празднований успеха.

«Это большой шаг к решению стоящей перед нами задачи, но говорить о ее выполнении пока рано. Еще ничего не решено, и в воскресенье нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы добиться победы. Сегодня мы провели великолепный матч, продемонстрировав высочайшую интенсивность, максимальный настрой и стремление к победе. Мы сыграли на высоком уровне и полностью заслужили эти три очка.

Тем не менее, еще не время праздновать успех и раздавать похвалы. Это лишь три очка, и в воскресенье нам необходимо одержать еще одну победу, чтобы завершить начатое дело", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/05/18/tuchel-on-taking-a-big-step-towards-champions-league-qualificati?cardIndex=0-0

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