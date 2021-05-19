Давид Луиз бесплатно покинет «Арсенал» летом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объявил, что защитник Давид Луиз покинет лондонский клуб летом. 34-летний бразилец уйдет на правах свободного агента, так как его контракт действует до конца июня 2021 года.

«За последние несколько месяцев у нас были очень четкие переговоры. У нас уже было важное решение в прошлом году, когда нам пришлось продлить его контракт в очень сложный момент пандемии, сокращении заработной платы и всем остальном. Нам удалось продлить его еще на один сезон. Он выложился на полную, я старался помочь ему, чем мог, и клуб тоже. После некоторых разговоров мы решили, что сейчас лучший способ уйти», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 2 гола.