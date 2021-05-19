Тухель назвал причины замены Канте в матче с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лестером» в 37-м туре чемпионата Англии (2:1) выразил надежду, что полузащитник Н'Голо Канте избежал травмы. Француз покинул поле на 32-й минуте.

«Надеюсь, что Н'Голо сумеет избежать травмы. Он вовремя сообщил нам о том, что его беспокоит задняя поверхность бедра, которая, если он продолжит играть, может привести к травме. Нам пришлось выпустить Ковачича. С ним мы также рисковали, поскольку его выход планировался не ранее 60-й минуты, но никак не в первом тайме.

Нам пришлось пойти на это, поскольку в некоторых ситуациях приходится рисковать. Это был один из важнейших матчей сезона, и я рад, что наши решения оказались правильными. Надеюсь, Н'Голо сможет вернуться в строй. Сегодня нам удалось компенсировать его потерю, но все же с ним и без него — это две разные команды", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.