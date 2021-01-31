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Тухель признался, что сначала был недоволен условиями контракта с «Челси»

11:27
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что изначально был недоволен контрактом, который предложили ему «синие».

«Поначалу я забеспокоился, подумал: «Почему только 18 месяцев?». Но через минут решил: «А что это изменит». Если бы мне предложили контракт на 4,5 года, меня все равно могли бы уволить. Такова реальность на этом уровне», — цитирует Тухеля Goal.

26 января специалист был назначен на пост главного тренера «Челси», сменив Фрэнка Лэмпарда, который тренировал команду 18 месяцев. После 20 туров АПЛ лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

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