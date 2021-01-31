Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем Twitter рассказал, что после матча против «Арсенала» (0:0) получил расистские оскорбления.

«Не буду показывать скриншоты. Это было бы безответственно, к тому же в них нет ничего особенного. На меня подписано много детей разных цветов коже, не нужно им это видеть.



Я чернокожий и каждый день живу с этим и горжусь. Ни один комментарий не заставит меня почувствовать себя иначе. Если вы ожидали от меня резкой реакции, вы этого не получите», — написал футболист.