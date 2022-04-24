«Ливерпуль» победил в дерби «Эвертон»

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. «Красные» одолели принципиального соперника со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились во втором тайме Эндрю Робертсон и Дивок Ориги.

«Ливерпуль» набрал 79 очков и снова сократил отставание в чемпионской гонке от «Манчестер Сити» до 1 балла.

«Эвертон» остался в зоне вылета: 29 очков и 18-е место.