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Тухель оценил шансы «Челси» на попадание в первую четверку АПЛ

04:31

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (0:1) оценил шансы своей команды на попадание в первую четверку. «Синие» набрали 64 очка и идут на 4-й строчке в таблице.

«Это всегда тяжело. Я не позволяю себе ни на секунду расслабиться, и если кто-то дал себе такую возможность, сегодня был последний урок. Мы упустили шанс упрочить свое положение в этой борьбе, но все по-прежнему в наших руках. Мы демонстрируем хорошие результаты и должны справиться с поражением. Дело не в расписании. У нас было три дня на подготовку и мы находимся в хорошей форме, однако сегодня я ошибся с составом и беру ответственность за это на себя. Безусловно, нам не повезло, и такие дни в футболе случаются, но сегодня мы сделали все, чтобы проиграть», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Челси — Арсенал

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/05/12/tuchel-reacts-to-arsenal-defeat?cardIndex=0-0

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