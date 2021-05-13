Тухель оценил шансы «Челси» на попадание в первую четверку АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (0:1) оценил шансы своей команды на попадание в первую четверку. «Синие» набрали 64 очка и идут на 4-й строчке в таблице.

«Это всегда тяжело. Я не позволяю себе ни на секунду расслабиться, и если кто-то дал себе такую возможность, сегодня был последний урок. Мы упустили шанс упрочить свое положение в этой борьбе, но все по-прежнему в наших руках. Мы демонстрируем хорошие результаты и должны справиться с поражением. Дело не в расписании. У нас было три дня на подготовку и мы находимся в хорошей форме, однако сегодня я ошибся с составом и беру ответственность за это на себя. Безусловно, нам не повезло, и такие дни в футболе случаются, но сегодня мы сделали все, чтобы проиграть», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.