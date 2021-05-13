Кепа сыграет в воротах «Челси» в финале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (0:1) сообщил, что Кепа Ариссабалага займет место в воротах на «Уэмбли» в субботу. «Синие» сыграют против «Лестера» в финале Кубка Англии.

«Сегодня мы хотели дать ему возможность провести матч и почувствовать игровой ритм. Мы полностью уверены в нем, и он заслуживает этого. Он отлично работает и демонстрирует хорошие результаты на тренировках. Сегодня ему не повезло», - цитирует пресс-служба клуба Тухеля.