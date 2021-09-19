Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 5-го тура чемпионата Англии (3:0).

«Получилось два разных тайма. Первые 45 минут мне совершенно не понравились. В первом тайме наши игроки показывали свои индивидуальные качества, например, Кепа и Тиагу Силва.

В целом нам все равно не хватало целеустремленности, энергии и упорства в единоборствах. У меня было ощущение, что мы хотим впечатлить своим индивидуальным мастерством, но в таком матче нужны не только навыки.

Речь идет об агрессии, победе в единоборствах и командной работе. Мы говорили об этом в перерыве. Во втором тайме мы показали хорошую игру и одержали заслуженную победу. Очень хорошая реакция игроков, поэтому я доволен игрой во второй половине», — цитирует тренера BBC.