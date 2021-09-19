Главный тренер «Тоттенхэма»: «После первого гола игра изменилась»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту дал комментарий после поражения от «Челси» (0:3) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Я разочарован. Игра состояла из двух разных таймов. В первой половине мы были очень хороши, были лучше и контролировали игру.

Но после первого гола игра изменилась. Нам стало очень тяжело. «Челси» — очень хорошая команда. Они создали нам много проблем.

Мы продолжаем верить в себя. Футболисты много работают. Первый тайм мы сыграли хорошо. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении всей игры», — приводит слова тренера BBC.