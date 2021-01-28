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Тухель назвал ничью с «Вулверхэмптоном» хорошей отправной точкой

02:29
27 января. Томас Тухель (справа). Фото Twitter
27 января. Томас Тухель (справа). Фото Twitter
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался доволен игрой команды в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0). Эта встреча стала дебютной для немецкого специалиста в качестве тренера «синих».

— Я доволен показанной игрой, нашей самоотдачей и интенсивностью, — цитирует пресс-служба клуба Тухеля. — Мы совершили 16 перехватов в последней трети поля, действовали предельно организованно и не допустили контратак соперника, который в этом компоненте очень хорош. Это очень хорошая отправная точка, от которой мы должны работать дальше.

Мы сыграли смело и агрессивно. Вышедшие на замену игроки внесли свой вклад в развитие матча. Мы продемонстрировали великолепный настрой, и жаль, что на трибунах не было болельщиков, эмоции которых могли бы помочь нам в тех моментах, когда мы были близки к голу. Матч выдался непростым, но мы провели его с максимальной интенсивностью, поэтому я доволен работой своей команды.

Челси — Вулверхэмптон Уондерерс

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/01/27/tuchel--it-was-a-good-start

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