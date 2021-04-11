Тухель: «Мне необходимо, чтобы у игроков «Челси» не оставалось сил после матчей»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:1).

«Мы продемонстрировали отличный футбол. Это во многом зависит от хода игры и соперника. Мы были очень сильны, агрессивны и голодны до победы, как с мячом, так и без него. В целом это была полностью заслуженная победа при сильной игре, которая непременно добавит команде уверенности. Мне необходимо, чтобы в нашем ДНК были максимальный уровень работоспособности и интенсивности, чтобы у игроков не оставалось сил после матчей. Так должен играть каждый, кто выступает за «Челси», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

После этого матча «Челси» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 38 очками — на 13-й строчке.