Тухель: «Мне необходимо, чтобы у игроков «Челси» не оставалось сил после матчей»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:1).
«Мы продемонстрировали отличный футбол. Это во многом зависит от хода игры и соперника. Мы были очень сильны, агрессивны и голодны до победы, как с мячом, так и без него. В целом это была полностью заслуженная победа при сильной игре, которая непременно добавит команде уверенности. Мне необходимо, чтобы в нашем ДНК были максимальный уровень работоспособности и интенсивности, чтобы у игроков не оставалось сил после матчей. Так должен играть каждый, кто выступает за «Челси», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.
После этого матча «Челси» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 38 очками — на 13-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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