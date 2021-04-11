Сульшер заявил, что не считает второе место достижением для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о своем отношении к турнирному положению команды.
«Нельзя считать второе место достижением. Наши амбиции гораздо выше. Наша цель — догнать команду, которая идет впереди нас. В данный момент «Манчестер Сити» проводит отличный сезон, но нам нужно принимать вызов и пытаться догнать соперника», — приводит Goal слова Сульшера.
«Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке в таблице чемпионата Англии с 60 очками в 30 матчах. У лидера, «Манчестер Сити», 74 очка в 32 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/you-cant-say-its-an-achievement-solskjaer-not-content-with/1ewqr4v72gveo1tz17u5o1alhz
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