Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер заявил, что не считает второе место достижением для «Манчестер Юнайтед»

06:47
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о своем отношении к турнирному положению команды.

«Нельзя считать второе место достижением. Наши амбиции гораздо выше. Наша цель — догнать команду, которая идет впереди нас. В данный момент «Манчестер Сити» проводит отличный сезон, но нам нужно принимать вызов и пытаться догнать соперника», — приводит Goal слова Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке в таблице чемпионата Англии с 60 очками в 30 матчах. У лидера, «Манчестер Сити», 74 очка в 32 играх.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/you-cant-say-its-an-achievement-solskjaer-not-content-with/1ewqr4v72gveo1tz17u5o1alhz

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...