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«Челси» в гостях разгромил «Кристал Пэлас»

21:21

«Челси» в матче 31-го тура чемпионата Англии в гостях разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. Дубль оформил Кристиан Пулишич.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» — 13-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:4 (0:3)

Голы: Хаверц, 8 (0:1). Пулишич, 10 (0:2). Зума, 30 (0:3). Бентеке, 63 (1:3). Пулишич, 78 (1:4).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд (Маккарти, 59), Куяте, Миливоевич, Эзе (Шлупп, 59), Бентеке, Айю (Таунсенд, 76), Заа.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Чилвелл, Ковачич (Зиех, 83), Жоржинью (Канте, 61), Хаверц, Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои (Джеймс, 76).

Предупреждение: Куяте, 29.

Судья: Оливер (Англия).

10 апреля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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