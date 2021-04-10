«Челси» в гостях разгромил «Кристал Пэлас»
«Челси» в матче 31-го тура чемпионата Англии в гостях разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. Дубль оформил Кристиан Пулишич.
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» — 13-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
31-й тур
«Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:4 (0:3)
Голы: Хаверц, 8 (0:1). Пулишич, 10 (0:2). Зума, 30 (0:3). Бентеке, 63 (1:3). Пулишич, 78 (1:4).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд (Маккарти, 59), Куяте, Миливоевич, Эзе (Шлупп, 59), Бентеке, Айю (Таунсенд, 76), Заа.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Чилвелл, Ковачич (Зиех, 83), Жоржинью (Канте, 61), Хаверц, Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои (Джеймс, 76).
Предупреждение: Куяте, 29.
Судья: Оливер (Англия).
10 апреля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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