Три клуба АПЛ интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Закарией

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.

По информации источника, 24-летним швейцарцем интересуется «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Переход может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Закария провел 32 матча за «Боруссию», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.