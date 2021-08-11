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Три клуба АПЛ интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Закарией

08:14
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.

По информации источника, 24-летним швейцарцем интересуется «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Переход может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Закария провел 32 матча за «Боруссию», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/bild-plus/bundesliga/vereine/borussia-moenchengladbach/gladbach-drei-england-klubs-wollen-denis-zakaria-77338068,view=conversionToLogin.sport.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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