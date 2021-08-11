Фирпо объяснил, чем «Лидс» лучше «Барселоны»
07:52
Новичок «Лидса» Хуниор Фирпо признался, что в английском клубе уделяют больше внимания деталям, чем в «Барселоне». Каталонский клуб в начале июля объявил о переходе испанца в АПЛ.
«За две недели здесь, в «Лидсе», я посмотрел больше отдельных видео, чем за два сезона в «Барсе». Здесь подробно рассказывают вам, как они хотят, чтобы ты играл и что делал. Изучают тебя, чтобы рассказать тебе об этом», — цитирует DAZN Фирпо.
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