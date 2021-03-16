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Тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

02:17
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился впечатлениями после матча против «Ливерпуля» (0:1) в 28-м туре чемпионата Англии

«Это был очень конкурентный матч, — цитирует специалиста ВВС 16 марта. — Мы контролировали большую часть атак «Ливерпуля». Мы можем вынести позитив и улучшить некоторые вещи — игру в пас и завершение. Мы должны быть точными при последнем пасе. Мы знаем, что можем играть намного лучше».

Единственный мяч забил Диогу Жота. «Красные» набрали 46 очков и занимают шестое место. У «Вулвз» 35 очков и 13-я позиция.

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