Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Мне не нужны игроки, которые приезжают ради Лиги чемпионов»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о трансферной политике клуба.
«Мне не нужны игроки, которые хотят приехать только ради футбола в Лиге чемпионов. Потому что они не хотят перейти в «Тоттенхэм», они хотят перейти в клуб Лиги чемпионов. В этом году мы подписали ван де Вена — он неплохой игрок, не так ли? А мы были в Лиге чемпионов? Нет», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.
После 30 матчей «Тоттенхэм» с 57 очками занимает пятое место в АПЛ, отставая от зоны выхода в Лигу чемпионов на 2 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
3
|Ман. Сити
|30
|20
|7
|3
|67-29
|67
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|6.04
|17:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|6.04
|17:00
|
Эвертон – Бернли
|- : -
|6.04
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|6.04
|17:00
|
Лутон Таун – Борнмут
|- : -
|6.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|6.04
|19:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|7.04
|17:30
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|7.04
|19:30
|
Шеффилд Юн. – Челси
|- : -
|7.04
|20:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Коул Палмер
Челси
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|27
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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