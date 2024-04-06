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Сегодня, 11:12

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Мне не нужны игроки, которые приезжают ради Лиги чемпионов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о трансферной политике клуба.

«Мне не нужны игроки, которые хотят приехать только ради футбола в Лиге чемпионов. Потому что они не хотят перейти в «Тоттенхэм», они хотят перейти в клуб Лиги чемпионов. В этом году мы подписали ван де Вена — он неплохой игрок, не так ли? А мы были в Лиге чемпионов? Нет», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

После 30 матчей «Тоттенхэм» с 57 очками занимает пятое место в АПЛ, отставая от зоны выхода в Лигу чемпионов на 2 очка.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2
 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
3
 Ман. Сити 30 20 7 3 67-29 67
4
 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 30 15 3 12 43-44 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 30 11 10 9 51-46 43
10
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
12
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.04 14:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
6.04 17:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
6.04 17:00
Эвертон – Бернли
 - : -
6.04 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 - : -
6.04 17:00
Лутон Таун – Борнмут
 - : -
6.04 17:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
6.04 19:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
7.04 17:30
МЮ – Ливерпуль
 - : -
7.04 19:30
Шеффилд Юн. – Челси
 - : -
7.04 20:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 27 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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