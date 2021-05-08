Тренер «Тоттенхэма» недоволен работой судей в матче с «Лидсом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (1:3).
«У нас были моменты, но мы не показали качественного футбола. При счете 1:1 мы забили гол, но судья зафиксировал офсайд. Я был в шоке от этого. Не думаю, что это было правильное решение. Некоторые не понимают, как подобные решения могут повлиять на результат. Посмотрел повтор эпизода. И в первый раз, и во второй, и в 10-й мои глаза говорят мне, что это не офсайд. По-моему, судьи ошиблись.
«Лидс» играет определенным образом. Нам было нужно время, чтобы подстроиться под них. Во втором тайме мы владели преимуществом. Сегодня был очень важный матч для нас, и нам больно проиграть его», - приводит слова Мэйсона BBC со ссылкой на BT Sport.
«Тоттенхэм» имеет 56 очков и занимает шестое место. У «Лидса» 50 очков и 9-я позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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