Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тренер «Тоттенхэма» недоволен работой судей в матче с «Лидсом»

17:52
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (1:3).

«У нас были моменты, но мы не показали качественного футбола. При счете 1:1 мы забили гол, но судья зафиксировал офсайд. Я был в шоке от этого. Не думаю, что это было правильное решение. Некоторые не понимают, как подобные решения могут повлиять на результат. Посмотрел повтор эпизода. И в первый раз, и во второй, и в 10-й мои глаза говорят мне, что это не офсайд. По-моему, судьи ошиблись.

«Лидс» играет определенным образом. Нам было нужно время, чтобы подстроиться под них. Во втором тайме мы владели преимуществом. Сегодня был очень важный матч для нас, и нам больно проиграть его», - приводит слова Мэйсона BBC со ссылкой на BT Sport.

«Тоттенхэм» имеет 56 очков и занимает шестое место. У «Лидса» 50 очков и 9-я позиция.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/56836164/page/3

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной
Дайвер рассказал о 30-летней дружбе с рыбой, которую он выходил
В Совфеде рассказали о возможном сокращении трудовых часов в рабочей неделе
Фото: Ольгу Бузову отпустили домой после госпитализации

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд