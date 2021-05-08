Тренер «Тоттенхэма» недоволен работой судей в матче с «Лидсом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (1:3).

«У нас были моменты, но мы не показали качественного футбола. При счете 1:1 мы забили гол, но судья зафиксировал офсайд. Я был в шоке от этого. Не думаю, что это было правильное решение. Некоторые не понимают, как подобные решения могут повлиять на результат. Посмотрел повтор эпизода. И в первый раз, и во второй, и в 10-й мои глаза говорят мне, что это не офсайд. По-моему, судьи ошиблись.

«Лидс» играет определенным образом. Нам было нужно время, чтобы подстроиться под них. Во втором тайме мы владели преимуществом. Сегодня был очень важный матч для нас, и нам больно проиграть его», - приводит слова Мэйсона BBC со ссылкой на BT Sport.

«Тоттенхэм» имеет 56 очков и занимает шестое место. У «Лидса» 50 очков и 9-я позиция.