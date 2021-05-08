«Дерби Каунти» во главе с Уэйном Руни сохранил прописку в чемпионшипе

Завершился последний, 46-й тур английского чемпионшипа, по которому стали известны главные неудачники нынешнего сезона.

Перед этим туром было четыре претендента на вылет из второго английского дивизиона, в числе которых был и «Дерби Каунти», который под руководством Уэйна Руни в решающей игре принимали последнюю команду лиги — «Шеффилд Уэнсдей».

Матч между этими двумя коллективами завершился ничьей со счетом 3:3. Благодаря этому результату, а также осечке «Ротерхэма», который упустил победу над «Кардиффом» на 88-й минуте поединка, команда бывшего форварда сборной Англии осталась в чемпионшипе.

По итогам сезона в тигу 1 (третий по силе дивизион английского футбола) вылетели «Уиком» (43 очка, 22-е место), «Ротерхэм» (42 очка — 23-е место) и «Шеффилд Уэнсдей». Примечательно, что «Уэнсдей» по результатам матчей завершившегося сезона набрали 47 очков, но еще перед началом сезона «совы» получили шестиочковый штраф из-за нарушений финансовых правил турнира.