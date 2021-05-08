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«Тоттенхэм» потерпел поражение в матче с «Лидсом»

16:21
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«Тоттенхэм» уступил «Лидсу» (1:3) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев отличились Стюарт Даллас, Патрик Бэмфорд и Родриго. Единственный гол у гостей забил Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» имеет 56 очков и на данный момент занимает шестое место. У «Лидса» 50 очков и 9-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Лидс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:1 (2:1)

Голы: Даллас, 13 (1:0). Сон Хын Мин, 25 (1:1). Бэмфорд, 42 (2:1). Родриго, 84 (3:1).

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих (Филлипс, 90), Бэмфорд (Родриго, 79), Робертс (Рафинья, 58), Харрисон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Алли (Ламела, 67), Ло Сельсо (Ндомбеле, 80), Бэйл (Лукас Моура, 67), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Кох, 51. Регилон, 61. Лукас Моура, 68.

Судья: Оливер (Англия).

8 мая. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Лидс — Тоттенхэм

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