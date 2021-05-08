«Тоттенхэм» потерпел поражение в матче с «Лидсом»
«Тоттенхэм» уступил «Лидсу» (1:3) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев отличились Стюарт Даллас, Патрик Бэмфорд и Родриго. Единственный гол у гостей забил Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» имеет 56 очков и на данный момент занимает шестое место. У «Лидса» 50 очков и 9-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Лидс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:1 (2:1)
Голы: Даллас, 13 (1:0). Сон Хын Мин, 25 (1:1). Бэмфорд, 42 (2:1). Родриго, 84 (3:1).
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих (Филлипс, 90), Бэмфорд (Родриго, 79), Робертс (Рафинья, 58), Харрисон.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Алли (Ламела, 67), Ло Сельсо (Ндомбеле, 80), Бэйл (Лукас Моура, 67), Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения: Кох, 51. Регилон, 61. Лукас Моура, 68.
Судья: Оливер (Англия).
8 мая. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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